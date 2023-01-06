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ЗМІ: Абрамович на початку 2022 року більшість своїх активів передав дітям

Роман Абрамович перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії та Канади

Російський мільярдер Роман Абрамович на початку 2022 року більшість своїх активів передав дітям, пише видання The Guardian.

Видання вказує, що дані надійшли з витоку інформації кіпрської компанії MeritServus, яка понад 20 років управляла активами Абрамовича. Сама компанія відмовилася від коментарів, посилаючись на європейські правила захисту персональних даних, а також кіпрські закони про трасти, засновані на прецедентному праві Великобританії.

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За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ключові офшорні трасти були реорганізовані таким чином, щоб передати сімом дітям Абрамовича активи, вартістю не менше чотирьох мільярдів доларів. Серед нової власності дітей, молодшому з яких дев'ять років, – акції великих російських компаній і, наприклад, суперяхта Eclipse. Тепер в активах цих трастів частки дітей Романа Абрамовича становлять від 51 до 100 відсотків, що, на думку опитаних експертів The Guardian, може ускладнити виконання санкцій проти мільярдера і навіть зірвати заморозку його активів.

Роман Абрамович перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії та Канади.

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