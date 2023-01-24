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Кабмін призначив наглядову раду «Нафтогазу»

З вересня 2021 року й до обрання нового складу функції наглядової ради виконував Кабінет міністрів України.

Кабінет міністрів України призначив наглядову раду компанії «Нафтогаз України», повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні уряд призначив наглядову раду НАК «Нафтогаз», обравши членами ради шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави», – сказав він на засіданні уряду.

Водночас він не називав імен переможців відбору.

Як повідомили джерела видання «Економічна правда», як незалежних членів призначено:

  • Анфіннсена Тора Мартіна;
  • Ван дер Хейдена Людо Альберта Г.;
  • Маріно Ентоні Вільяма;
  • Хукведа Річарда Марка.

Членами наглядової ради від держави стали Наталія Бойко і Ростислав Шурма.

З вересня 2021 року наглядової ради не було через те, що усі її члени припинили повноваження. Відтоді й до обрання нового складу функції наглядової ради виконував Кабінет міністрів України.

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