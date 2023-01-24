Медицина Херсонщини перебуває в критичному стані – голова обласної ради

Більшість закладів деокупованої Херсонської області зазнали руйнувань через дії російських окупантів. В деяких районах майже всі лікарні зруйновані, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

«Медицина знаходиться в критичному стані, тому що всі наші заклади відкриті. Всі наші заклади були збудовані так, щоб бути доступними, й вони виявилися доступними і ворожим обстрілам», – сказав він.

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Зокрема, значних руйнувань зазнав колишній Бериславський район, додав Самойленко:

«Це майже всі лікарні колишніх районних центрів, які там були до реформи. Вони мають або руйнування, або повністю зруйновані, або пошкоджені дуже суттєво, що вимагають повного відновлення після закінчення активної фази бойових дій».

Разом з цим він підкреслив, що, попри небезпеку та критичні ситуації, всі заклади працюють і готові надати допомогу жителям.

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«Всі необхідні спеціалісти, вони є. Крім того, на території Херсонщини працює місія «Лікарі без кордонів». У лікарнях працюють бригади лікарів, які приїхали з інших міст для надання допомоги Херсонщині», – розповів голова облради.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.