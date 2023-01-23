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ОВА: через російські обстріли Херсонщини загинула людина

Херсонщина після російських обстрілів. Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Сьогодні рашисти вчергове відкрили вогонь по цивільним об'єктам Херсонщини. Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни – на подвір'ї загинув чоловік. Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям», – написав він у телеграмі.

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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