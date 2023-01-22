Олешки на Херсонщині потрапили під обстріл російських військ – мер

Армія РФ атакувала Олешки на лівобережжі Херсонської області, повідомив міський голова Євген Рищук у телеграмі 22 січня.

«Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. «Прильот» між будинками 14 та 12. «Прильот» біля будинку 17. «Прильот» по школі номер чотири. Будинки без вікон», – зазначив Рищук.

Чи є постраждалі внаслідок атаки російських військових, місцева влада наразі не повідомляє.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.

Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Україна заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль. 11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.