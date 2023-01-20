Російські війська за добу 90 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені – ОВА

Російські військові минулої доби 90 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА. Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, минулої доби через російську агресію загинула одна людина, троє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.