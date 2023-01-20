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Російські війська за добу 90 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені – ОВА

За словами голови ОВА, минулої доби через російську агресію загинула одна людина, троє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості

Російські військові минулої доби 90 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА. Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, минулої доби через російську агресію загинула одна людина, троє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Наслідки атак РФ на Херсон
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Наслідки атак РФ на Херсон

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