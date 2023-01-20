У прокуратурі повідомили, скільки проваджень по держзраді розслідується на Херсонщині

Протягом 2022 року з початку повномасштабного вторгнення по Херсонській області розслідувалося понад 1800 проваджень, які пов’язані зі злочинами проти основ національної безпеки. Серед них 900 – за фактами державної зради, колабораційної діяльності та сприяння державі-агресору.

Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Веселовська.

«За результатами розслідувань злочинів 140 особам повідомлено про підозру, в тому числі заочно, 27 осіб оголошені у розшук», – сказала Веселовська.

«На звільнених територіях під час проведення стабілізаційних заходів викрито та затримано осіб, які брали учать у проведенні псевдореферендумів, деякі працювали на окупаційну владу або ж служили у псевдоправоохоронних органах, таких, як поліція або так звані установи виконання покарань», – додала вона.

У прокуратурі зазначили, що серед тих, кого підозрюють у співпраці з окупантами, є різні категорії місцевого населення.

«Є і депутати різних рівнів, працівники виконавчої влади, керівники установ, колишні правоохоронці, працівники медичної сфери та сфери освіти й, звісно, це пересічні громадяни», – перерахувала Веселовська.

За її даними, девʼять осіб затримано, їм повідомлено про підозру.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.

Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Україна заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль. 11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.