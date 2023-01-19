Війська РФ знову обстріляли центр Херсона, без постраждалих – влада

Російські війська знову обстріляли центр Херсона, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси», – написав він у телеграмі.



За його словами, рятувальники вже ліквідували загоряння, снаряди – прибрали.

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.