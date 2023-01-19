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Війська РФ знову обстріляли центр Херсона, без постраждалих – влада

Через російську атаку сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Люди не постраждали. Фото архівне

Російські війська знову обстріляли центр Херсона, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси», – написав він у телеграмі.

За його словами, рятувальники вже ліквідували загоряння, снаряди – прибрали.

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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