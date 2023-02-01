Данілов: Росія готується до «максимальної ескалації», найважчі бої – попереду

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.

«Ми розуміємо, що все розглядається… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні», – сказав секретар РНБО в інтерв’ю телеканалу Sky News, додавши, що Росія «стягує все можливе, проводить навчання і тренування».

Данілов зауважив, що найважчі бої – ще попереду, і сказав, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у вирішенні перебігу війни.

Він закликав західних союзників надіслати більше зброї, включаючи реактивні літаки «Тайфун» Королівських ВПС Великої Британії та винищувачі від інших партнерів.

«Будь-яка допомога була б корисною», – сказав Данілов. Він висловив упевненість у тому, що Україна переможе, «тому що нас підтримує весь світ».

Тим часом, західний чиновник, як зауважують у Sky News, сказав, що Захід поки не бачить ознак того, що Росія планує якісь конкретні дії на 24 лютого.

«Ми будемо продовжувати стежити за цим, – сказав західний чиновник журналістам. – Традиційно вони (Росія – ред.) намагалися робити щось до дат».

Напередодні про те, що Росія готує новий наступ, який може відбутися «раніше, ніж ми очікуємо», у коментарі Радіо Свобода заявив колишній генеральний секретар НАТО, а нині очільник Міжнародної робочої групи щодо безпекових гарантій для України Андерс Фоґ Расмуссен.

Відповідаючи на запитання, наскільки вирішальний зараз фактор часу щодо доставки в Україну танків, ексгенсек зазначив, що справа – термінова, і закликав країни, що ухвалили відповідне рішення, прискорити поставки.

«Я б закликав країни прискорити процес ухвалення рішень і доставити танки якнайшвидше. (…) У нас є два завдання: по-перше, допомогти Україні закрити небо, аби можна було уникнути нападів на цивільну інфраструктуру та цивільні цілі. А, по-друге, ми повинні допомогти їм повернути втрачені землі. І в цьому плані танки мають вирішальне значення», – підсумував Расмуссен.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

У розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.