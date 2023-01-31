Буданов: Росія не застосує ядерну зброю

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія не застосує ядерну зброю, навіть якщо українські війська продовжать наступ і увійдуть до анексованого Криму. Про це Буданов сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Натяки російських високопосадовців на можливість застосування зброї масового ураження проти України Буданов назвав «тактикою залякування». «Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І вони це дуже добре знають», – сказав голова ГУР.

Говорячи про розвиток подій на фронті найближчим часом, Буданов зазначив, що вважає малоймовірним наступ російських військ із території Білорусі. На його думку, російські військові зосередять свої зусилля на Донецькій та Луганській областях. Саме там зараз точаться основні бої, причому українські війська переважно перебувають в обороні.

За словами Буданова, на фронті зараз є понад 320 тисяч російських військових. Приблизно таку ж цифру називало Міноборони Росії, звітуючи про результати проведеної восени мобілізації. В угрупованні, яке розпочинало вторгнення в Україну в лютому 2022 року, за оцінками, було приблизно вдвічі менше військовослужбовців.

Голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін днями пригрозив країнам Заходу «глобальною катастрофою» та «знищенням» унаслідок можливого застосування Росією, як випливає з контексту його запису в телеграмі, зброї масового ураження. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв раніше також писав про те, що можливий наступ української армії нібито поставить під загрозу територіальну цілісність і існування Росії. Така загроза в російській ядерній доктрині є одним із приводів для застосування ядерної зброї. США та їхні союзники попереджали Росію – як публічно, так і неофіційно – про неприпустимість використання проти України ядерної зброї.