Голова Держдуми Росії пригрозив країнам Заходу «знищенням»

Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін вранці 22 січня пригрозив країнам Заходу «глобальною катастрофою» і «знищенням» внаслідок можливого застосування Росією, як випливає з контексту його допису в телеграмі, зброї масового ураження.

Загрози пролунали у зв’язку зі збільшенням обсягів постачання західної зброї Україні.

В останні кілька днів Володін став третім високопосадовцем – після заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва і посла Росії в США Анатолія Антонова – який майже прямим текстом погрожує США та країнам Європи ядерними ударами у зв’язку з їхньою підтримкою України.

«Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використано для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони погрожують, – це призведе до заходів у відповідь із використанням потужнішої зброї... Своїми рішеннями Вашингтон і Брюссель ведуть світ до страшної війни: до зовсім інших бойових дій, ніж сьогодні», – написав Володін у телеграм-каналі.

Далі він заявляє про «технологічну перевагу російської зброї» і пише: «Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масового ураження в локальних конфліктах, неспроможні. Тому що ці держави не стикалися з ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян і територіальній цілісності держави».

Таким чином голова Держдуми повторив аргументацію, до якої раніше вдалися Медведєв і Антонов. Вони апелювали до того, що можливий наступ української армії нібито поставить під загрозу територіальну цілісність та існування Росії. Така загроза, у свою чергу, у російській ядерній доктрині є одним із приводів для застосування ядерної зброї.

Російські керівники й раніше виступали з погрозами на адресу Заходу, говорячи про можливий «Армагеддон» і «Апокаліпсис», проте вперше вони настільки відверто пов’язують можливе застосування зброї масового ураження із постачанням озброєнь Україні.

Російський президент Володимир Путін нещодавно, розмірковуючи про російську ядерну доктрину, відмовився повністю виключити можливість завдання превентивного удару. «Якщо Росія не застосує ядерну зброю першою, значить, і другою теж не застосує», – говорив Путін, маючи на увазі, що превентивний удар був би ефективнішим за відповідь.

США та їхні союзники попереджали Росію – як публічно, так і неофіційно – про неприпустимість використання проти України ядерної зброї. З останніх заяв російських представників, однак, випливає, що у Москві розглядають можливість його застосування не лише проти України, а й проти самих країн Заходу.

Російські чиновники розмірковують про загрозу територіальній цілісності Росії, оскільки, відповідно до позиції Кремля, вважають російськими окуповані території чотирьох областей України і Криму.

При цьому МЗС Росії продовжує використовувати у своїх заявах формулу про те, що ядерна війна не повинна бути розв’язана.

Постачання якого саме озброєння Україні може стати приводом для ескалації з боку Москви, Володін не пише. Раніше США та їхні союзники домовилися про постачання Україні бронетехніки, а також артилерії, боєприпасів та інших озброєнь. При цьому, як і раніше, не йдеться про бойову авіацію, далекобійні ракети або основні бойові танки (про постачання 14 танків оголосила тільки Велика Британія).

Реакції Заходу на останні заяви РФ поки що не було.