«Рамштайн»: чи дали Україні зброю для наступу і чому Москва готується до оборони

Вирішальний «Рамштайн»?

У Німеччині триває вже восьма зустріч у форматі «Рамштайн». На американській авіабазі міністри оборони з понад 50-ти країн говорили про важке озброєння для України.

Цього разу вперше йдеться про надання важкої наступальної зброї. Україні, серед іншого потрібні сотні танків, як заявляв очільник Генштабу ЗСУ Валерій Залужний.

Чому впирається Німеччина?

Коли треба розпочинати контрнаступ і що для цього треба Україні?

Україна битиме по Москві?

Напередодні «Рамштайну» в мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО «Панцир-С1» на дахах будівель і майданчиках Москви. Про це повідомляє видання «Медуза». Також системи були помічені поблизу резиденції російського президента Путіна. Про це повідомило видання «Сирена», яке створили прибічники Олексія Навального.

Чому Москва готується до оборони?

Від чийого удару вони, вперше після Другої світової війни, прикриваються?

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