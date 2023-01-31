Расмуссен про війну в Україні – Росія готує новий наступ

Росія готує новий наступ, який може відбутися «раніше, ніж ми очікуємо». Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода заявив колишній генеральний секретар НАТО, а нині очільник Міжнародної робочої групи щодо безпекових гарантій для України Андерс Фог Расмуссен.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, наскільки вирішальний зараз фактор часу щодо доставки в Україну танків, ексгенсек зазначив, що справа – термінова, і закликав країни, що ухвалили відповідне рішення, прискорити поставки.

«Я б закликав країни прискорити процес ухвалення рішень і доставити танки якнайшвидше. (…) У нас є два завдання: по-перше, допомогти Україні закрити небо, аби можна було уникнути нападів на цивільну інфраструктуру та цивільні цілі. А, по-друге, ми повинні допомогти їм повернути втрачені землі. І в цьому плані танки мають вирішальне значення», – підсумував Расмуссен.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам. 25 січня уряд Німеччини погодив рішення надати Україні танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей тип танка Києву.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

У розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.