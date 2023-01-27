Зеленський назвав число танків, потрібне Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків.

«Нам зараз потрібно 300 чи 500 танків. Нам потрібні танки, щоб вести наступ на нашій території, на нашій землі. Нам потрібна бронетехніка, щоб захистити наших людей, і все», – сказав Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Він висловив вдячність Європі та США за їхнє рішення надати Україні сучасні танки, але додав, що не потрібно гаяти час, щоб доставити їх на лінію фронту.

«Іноді поставка зброї триває місяцями, розумієте? Я нікого не звинувачую, але, у відповідь на ваше запитання, відчуття полегшення прийде лише після того, як зброя, яку нам надають наші партнери, вже буде використовуватися нашою армією», – сказав президент.

Водночас, як повідомив 27 січня у розмові з французьким телеканалом BFM посол України у Франції Вадим Омельченко, загалом кілька країн пообіцяли надати Україні 321 танк.

«Умови доставки відрізняються для кожного випадку, і нам потрібна ця допомога якомога швидше», – сказав він.

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25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Також уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. Як перший крок Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є дванадцять країн.

У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».