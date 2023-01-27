Польща разом із Leopard 2 відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy

Польща до вже анонсованої допомоги танками Leopard 2 відправить в Україну також 60 танків PT-91 Twardy, повідомив у Telegram голова офісу президента України Андрій Єрмак.

«Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2. Дякуємо союзникам. Розчавимо ворога», – зазначив Єрмак.

Раніше в інтерв’ю канадському CTV News прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав: «Зараз ми готові надати 60 наших модернізованих танків, з яких тридцять – PT-91».

Польща вже передавала ЗСУ танки PT-91 Twardy власного виробництва – це основні бойові танки збройних сил країни. PT-91 – це модернізована версія радянського танка Т-72 з потужнішим двигуном та системою наведення вогню.

Польська влада після кількох тижнів очікування отримала згоду Німеччини на відправку в Україну танків Leopard. «Ми не сидітимемо склавши руки і дивитися, як Україна спливає кров’ю», – писав до отримання дозволу прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у твітері.

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич запевнив, що Варшава може передати Україні танки Leopard уже за кілька тижнів. Польща після того, як інші країни ухвалять рішення про передачу танків, розпочне навчання українців.

У країнах Європи наразі близько двох тисяч танків Leopard різних модифікацій, повідомляла NYT. Берлін дасть Україні 14 танків Leopard 2 у модифікації А6 із запасів Бундесверу. Канада оголосила, що передасть Києву чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги. США передадуть Україні 31 танк M1 Abrams, вісім ремонтно-евакуаційних бронемашин M88 для обслуговування танків та понад 500 одиниць бронетехніки.