Канада надасть Україні чотири танки Leopard – міністр

Канада заявила, що приєднається до Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн у постачанні важких танків в Україну для боротьби з російськими військами, відправляючи чотири Leopard.



«Ці чотири танки готові до бою і будуть розгорнуті протягом найближчих тижнів», – заявила міністр оборони Аніта Ананд на прес-конференції, цитує AFP.



За її словами, кількість танків, наданих Канадою, з часом може зрости.

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25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.

Також президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.