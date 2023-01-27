Білий дім: надання Україні танків Abrams триватиме «багато місяців»

Надання Україні танків Abrams «займе багато місяців», заявив CNN координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.



За його словами, пройде багато місяців, перш ніж обіцяні США танки Abrams з’являться в Україні.

Також Кірбі відмовився сказати, чи вірить він, що вони з’являться в Україні до кінця 2023 року.

«Я не хочу вдаватися в надто конкретну інформацію, тому що ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців», – сказав він.

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25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Також уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є дванадцять країн.