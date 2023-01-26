США нададуть Україні «iPhone» серед танків, найсучаснішу версію Abrams – Пентагон

США нададуть Україні танк M1A2 Abrams, який має значно більші можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1, повідомила 26 січня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх. Вона додала, що у США немає «цих танків у надлишку на американських складах», і знадобляться «місяці, щоб передати» танки Україні.

M1A2 є значною модернізацією старішого M1A1, головним чином через те, що A2 працює на цифровій системі, на відміну від аналогової системи A1. Це «різниця між дротовим телефоном і iPhone», пояснив генерал армії у відставці Роберт Абрамс, колишній командувач збройних сил США в Кореї.

Версія танка M1A2 «значно» більш смертоносна, зокрема, вона передбачає незалежний тепловізор командира. Якщо в попередній версії систему теплового наведення мав лише навідник, то в новій її має і командир танка, що дозволяє йому допомагати в пошуку та ідентифікації цілей. Цифрова система також дозволяє екіпажу танка проводити власну бортову діагностику, сказав Абрамс, замість того, щоб чекати, поки механіки проведуть тести, щоб визначити будь-які проблеми.

Як наголосив американський генерал, M1A2 «набагато перевершує за смертоносністю, живучістю та мобільністю» все, що має Росія на полі бою.

Офіційні особи США оголосили цього тижня, що 31 танк Abrams буде відправлений в Україну. Представники влади ще не розголошували, який варіант танка вони нададуть, і начальник відділу закупівель армії США Даґ Буш заявляв журналістам 24 січня, що це рішення все ще обговорюється.