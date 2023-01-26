У Кремлі відреагували на надання Україні сучасних танків

Речник російського президента Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення про надання Україні сучасних танків.
«З європейських столиць, з Вашингтона постійно звучать заяви про те, що напрямок різних систем озброєння, у тому числі танків, в Україну аж ніяк не означає залучення цих країн чи альянсу до бойових дій, які відбуваються в Україні. Ми з цим категорично не згодні. … все, що робить і альянс, і столиця (Вашингтон), сприймається як пряме залучення до конфлікту, ми бачимо, що воно зростає», – цитують Пєскова російські медіа.
25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.
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Також президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. У своїй заяві він наголосив, що йдеться про допомогу Україні у захисті її території, це не наступальна загроза для Росії. Якби російські війська повернулися в Росію, ця війна закінчилася б того ж дня, наголосив президент США.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі і 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 22 січня.
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