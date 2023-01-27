Перші українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder

Міністерство оборони Німеччини підтвердило 27 січня, що українські військові прибули до країни для навчання на бойових машинах піхоти Marder, які Берлін раніше погодився надати.

Раніше цього місяця Німеччина заявила, що надасть Україні 40 машин Marder і батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Міністерство оборони Німеччини вказало, що навчання проходитиме в Мюнстері, Нижня Саксонія, і, як очікується, буде завершене до кінця березня.

Marder — це бойова машина піхоти, яка використовується німецькими військовими з початку 1970-х років і постійно модернізується.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про постачання в Україну 14 танків Leopard 2 A6. За даними оборонного відомства, «найближчим часом» у Німеччині розпочнуться і тренування українських військових на цих танках.