В Офісі президента вказують на «прямі ознаки суттєвої ескалації» з боку Росії

В Офісі президента України вказують на «прямі ознаки суттєвої ескалації» з боку Росії.

«Систематичні обстріли прифронтових міст, концентрація техніки та снарядів, перекидання військ на різні напрямки, додаткова примусова мобілізація в РФ точно не вказують на готовність Росії до миру. Це прямі ознаки суттєвої ескалації… Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України», – написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.

30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до миру, навпаки – вона готується до подальшої війни, мобілізуючи більше солдатів, купуючи нову зброю та нарощуючи власне виробництво.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

У розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.