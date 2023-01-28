Російський удар по Костянтинівці: кількість поранених зросла до 14 людей

Кількість поранених унаслідок ранкового удару РФ по Костянтинівці на Донеччині зросла до 14 людей. уточнив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Раніше повідомлялося про двох поранених і трьох загиблих внаслідок російської атаки.

«Станом на 15:00 вже відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних», – написав він у фейсбуці.

Кириленко нагадав, що Костянтинівка – це місто, яке є відносно віддаленим від лінії фронту, однак все одно постійно зазнає російських ударів. Голова ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися.

Російські військові вранці 28 січня завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області, повідомили в ОВА. За даними влади, війська РФ стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1330 цивільних, ще понад 2900 були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.