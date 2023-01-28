Вранці війська РФ вдарили по Костянтинівці на Донбасі: є загиблі та поранені – влада

Російські військові вранці 28 січня завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області, повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки», – розповів він.

За словами Кириленка, на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Відомо про трьох загиблих та щонайменше двох поранених людей.

Видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

Раніше сьогодні у розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.