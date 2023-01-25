У Міноборони кажуть про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

«Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає», – написала вона у телеграмі.

Російська сторона заявляє про нібито наступ на Вугледар. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 24 січня припустили, що ця заява, ймовірно, мала на меті створити позитивні наративи, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто тривають з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Вугледар розташований за 28 км на південний захід від окупованого Донецька.