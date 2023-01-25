У ЗСУ пояснили, чому лише зараз повідомили про відхід українських військ з Соледара

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснив, чому про відхід українських військ з Соледара повідомили лише зараз.



«Ми заявили про це зараз, бо це було так корисно для національної оборони. Це визначено вищим командуванням з метою проведення всіх заходів повною мірою, з забезпеченням максимальної безпеки наших військ. Загалом це проводилося для того, щоби поки одні війська стримували оборону, інші будували фортифікаційні споруди», – розповів він в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.



За його словами, українські війська відійшли, не давши противнику зайти в тил.



«Планово, організовано, без жодної паніки, приховано максимально, наскільки це виходило, відійшли, не давши ворогу ні оточити наші війська, ні взяти масово в полон, вибудувати нову лінію оборони і стримувати ворога і далі, не даючи йому системно прорвати нашу лінію оборони, що він намагається зробити, щоби зайти в тил, намагатися оточити якісь частини наших військ, прориватись далі на оперативний простір, щоби йти до Слов’янська, Краматорська», – пояснив він.



Череватий наголосив, що російські війська на цьому напрямку зосередили максимальні свої сили – Соледар перебував багато місяців під системним тиском.



«Тому після того, як було зроблене все, щоб завдати ворогу максимальних втрат, і не було сенсу вже триматися за ці рештки будівель, була вибудувана нова лінія оборони і зроблено все, щоби ворог не міг рухатися далі, а при цьому був максимально знекровленим. І якщо ви пам’ятаєте приклад Сєвєродонецька та Лисичанська, ворог робив усе, щоби їх взяти, не зважав на втрати, зазнав величезних втрат. Після цього ми вирівняли оборону, не давали їм понад пів року ми не дали будь-куди просунутись. Водночас ми звільнили повністю Харківську область та Лиман», – додав він.

Раніше 25 січня Сергій Череватий підтвердив, що українські Сили оборони залишили Соледар, хоча повідомлення про це почали з'являтися приблизно тиждень тому.

14 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що бої за Соледар точаться в місті та на його околицях. За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

Розвідка Великої Британії 18 січня повідомила, що до кінця дня 16 січня українські війська «скоріш за все вийшли» з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і найманців.