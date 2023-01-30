Генсек НАТО підтвердив, що Північна Корея постачала ракети «ПВК Вагнера»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підтвердив, що Північна Корея постачала ракети російській «ПВК Вагнера» для війни Росії проти України.

«Північна Корея поставила боєприпаси і ракети російській групі Вагнера, ще більше посилюючи загарбницьку війну Росії проти України. Президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до подальшої війни, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000, а потенційно навіть більше. Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, але також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея», – сказав він під час візиту до Південної Кореї, повідомляє пресслужба НАТО.

За його словами, немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету вторгнення – встановлення контролю над Україною.

«Тож поки це так, ми повинні бути готові тривалого шляху. Тому що для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому, що це буде трагедія для українців, але й небезпечно для всіх нас. Це зробить світ небезпечнішим», – додав генеральний секретар НАТО.

У грудні минулого року у Білому домі заявили, що «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити свої сили, які воюють разом із російськими військами в Україні, повідомила агенція AP.



За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, представники розвідки США встановили, що Північна Корея минулого місяця завершила першу поставку зброї, яка включала ракети.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.