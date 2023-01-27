Санкції США проти «Вагнера» стали відповіддю на посилення діяльності ПВК за межами України – ISW

В американському Інституті вивчення війни припускають, що Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції щодо глобальної мережі підтримки «ПВК Вагнера», у відповідь на відновлення зусиль компанії Євгена Пригожина з підтримки своєї діяльності за межами України.

«Оголошення про вторинні санкції щодо певних організацій за межами Росії та зосередження уваги на діяльності групи «ПВК Вагнера» в Сахелі (африканський регіон – ред.) передбачає, що Міністерство фінансів США частково намагається стримати ймовірне поновлення концентрації «ПВК Вагнера на проведенні операцій за межами України. «ПВК Вагнера», ймовірно, відновила зусилля щодо нарощування потенціалу безпеки та ролі у «боротьбі з тероризмом» в африканських країнах, ролі, на яких група Вагнера значною мірою зосередилася, перш ніж виділити серйозні ресурси для російського вторгнення в Україну», – зауважують у ISW.

26 січня Міністерство фінансів США визнало російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Як повідомила пресслужба відомства, також Мінфін США для зниження спроможності Росії вести війну проти України запровадив санкції проти шести осіб та 12 організацій.

«Розширені санкції проти «Вагнера», а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину», – прокоментувала рішення сказала міністр фінансів Джанет Єллен.

У грудні низка американських сенаторів пропонувала визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією».

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.