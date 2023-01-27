США ввели нові санкції проти високопоставлених чиновників РФ і судноремонтних підприємств

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки російських фізичних та юридичних осіб, серед яких віцепрем’єр РФ Денис Мантуров, голова Татарстану Рустам Мініханов, а також підприємства російського військово-промислового комплексу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Загалом Мінфін США вніс до санкційного реєстру 17 фізичних осіб та понад два десятки компаній. У список санкцій, крім Мантурова і Мінніханова, внесли дружину голови Татарстану, а також засновника компанії Yota Сергія Адоньєва та його синів.

Крім того, США оголосили санкції щодо начальника Управління президента РФ щодо забезпечення діяльності Державної ради, співробітника адміністрації президента Олександра Харичева та його заступника Бориса Рапопорта, директора ФСІН Аркадія Гостєва, голови концерну «Калашников» Алана Лушнікова, голови концерну «Алмаз-Антей» Яна Новікова та інших осіб.

Також до списку санкцій США потрапили компанії російського військово-промислового комплексу. Серед них вантажна авіакомпанія «Авіакон Цитотранс» та чотири пов’язані з нею літаки Іл-76ТД, Уральський завод цивільної авіації (УЗГА), Національна авіаційно-сервісна компанія (НАСК) держкорпорації «Ростех», Науково-виробниче підприємство «Прима», Науково-виробниче підприємство «Гамма», ТОВ «ТКХ-Інвест», а також концерн повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей».

Мінфін поширив санкції і на такі російські підприємства, як «Судноремонтний завод», завод «Звезда», центр судноремонту «Дальзавод», КБ «Лазурит», інші судноремонтні та суднобудівні заводи, а також їх закордонних партнерів.

У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент США запроваджує візові обмеження щодо 531 російського військовослужбовця. Причина запровадження обмежень, за його словами, «дії, які ставлять під загрозу або порушують суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України».