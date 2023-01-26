Мінфін США визнав ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією

Міністерство фінансів США російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією.



Як повідомляє пресслужба відомства, також Мінфін США для зниження спроможності Росії вести війну проти України запроваджує санкції проти шести осіб та 12 організацій.



«Оскільки санкції та експортний контроль проти Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують діяти, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку – у тому числі через жорстоку групу Вагнера – для продовження своєї несправедливої війни проти України», – сказала міністр фінансів Джанет Єллен. – «Сьогоднішні розширені санкції проти «Вагнера», а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину»

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У грудні низка американських сенаторів пропонувала визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією».

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.