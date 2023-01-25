NYT: усемеро за два місяці побільшало могил на кладовищі «ПВК Вагнера» у Краснодарському краї РФ

Кількість могил на кладовищі в станиці Бакинській Краснодарського краю РФ, що належить «ПВК Вагнера», збільшилася усемеро за останні два місяці, повідомляє видання The New York Times.

За даними з супутникових знімків від 24 січня, журналісти встановили, що на цвинтарі налічується 170 могил. Тоді як на знімках, датованих 24 листопада минулого року, їх було у сім разів менше.

Крім могил, журналісти The New York Times нарахували на одному з відео із керівником «вагнерівців» Євгеном Пригожиним біля каплиці поблизу бази 21-у стіну-колумбарій із 42-ма нішами в кожній.

«Що дає підстави припустити, що сотні загиблих бійців «Вагнера» або поховані там, або щонайменше там увічнена їхня пам’ять. Чи всі вони були вбиті в Україні, чи деінде, незрозуміло, але відео у будь-якому випадку показує масштаб втрат «ПВК Вагнера», – пише газета.

Наприкінці грудня минулого року власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин підтвердив, що нещодавно створений цвинтар у станиці Бакинській Краснодарського краю належить його приватній військовій компанії.

Цвинтар у станиці Бакинській, як і раніше виявлений невеликий колумбарій біля каплиці в Гарячому Ключі (між двома цвинтарями близько 10 км), розташований неподалік бази спецназу ГРУ в Молькині: там, за даними ЗМІ, дислокується центр підготовки найманців «ПВК Вагнера». За повідомленнями, у Гарячому Ключі розташована закрита для сторонніх невелика культова споруда, а навколо неї стоять схожі на колумбарій бокси.

20 січня у британській розвідці заявили, що «майже напевно» зараз «ПВК Вагнера» командує близько 50 тисячами бійців в Україні і стала ключовим компонентом у війні РФ проти України.

Відомо, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну в Україну в’язнів із російських тюрем. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці, Латинській Америці та у війні з Україною. Організацію підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах, де вона діє.