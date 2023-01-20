«Стала ключовим компонентом кампанії». Розвідка Британії назвала число бійців «ПВК Вагнера» в Україні

Так звана «Приватна військова компанія Вагнера» «майже напевно» зараз командує близько 50 тисячами бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії, заявила 20 січня британська розвідка.

«27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі Росії було зазначено, що воєнізоване угруповання «ПВК Вагнера» офіційно зареєструвалося як юридична особа. Група заявила про свою основну діяльність як «консультування з питань управління»; про послуги з бойових дій не згадувалося. Поки неясно, якою мірою організація «Центр ПВК Вагнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю угруповання. Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, незважаючи на тривалу дискусію щодо реформування законодавства», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.

«Реєстрація продовжує надзвичайно швидкий розвиток традиційно непрозорого публічного профілю групи. Пригожин лише у вересні 2022 року зізнався у заснуванні «Вагнера»; у жовтні 2022 року група відкрила штабквартиру в Санкт-Петербурзі», – мовить в повідомленні, поширеному Міністерством оборони Великої Британії.

Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше легітимізувати організацію, додали в розвідці.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці, Латинській Америці та у війні з Україною. Організацію підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах, де вона діє.

Цього місяця колишній командир одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрій Медведєв втік із Росії до Норвегії, де попросив політичного притулку і висловив готовність давати свідчення проти Пригожина.