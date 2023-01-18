Норвегія: шукача притулку з «ПВК Вагнера» хоче допитати поліція, яка розслідує воєнні злочини в Україні

Поліція Норвегії хоче допитати колишнього командира одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва, який просить політичного притулку в Норвегії.

Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка спільно з Міжнародним кримінальним судом бере участь у розслідуванні воєнних злочинів в Україні, заявила, що підтримує зв’язок з Андрієм Медведєвим і його норвезьким адвокатом і «хотіла б провести його допит найближчим часом».

Медведєв має статус свідка, уточнили в поліції.

Раніше Медведєв розповів про вбивства полонених українців бійцями «ПВК Вагнера». За його словами, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених.

Андрій Медведєв уклав контракт із «ПВК Вагнера» у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з «безглуздою війною і беззаконням командування». 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.