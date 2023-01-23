Із 50 тисяч російських в’язнів на фронті залишилося 10 тисяч – правозахисниця про втрати в «ПВК Вагнера»

Із 50 тисяч російських в’язнів, завербованих «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України, на фронті залишилося лише десять тисяч, повідомила голова фонду «Русь сидящая» Ольга Романова в інтерв’ю проєкту My Russian Rights.

«За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тисячі [в’язнів]. Зараз їх, швидше за все, вже за 50 тисяч. Із них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або «трьохсоті», або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон», – заявила Романова.

За даними правозахисниці, дезертирувати з ПВК в’язні «зі страшною силою» почали ще восени. Багато хто з них, зазначила Романова, втікав назад до Росії, взявши з собою зброю.

Як приклад вона навела інцидент у Ростовській області Росії в грудні минулого року, коли чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по співробітниках поліції, поранивши одного з них, після чого втік із місця події. Видання Baza з посиланням на поліцію вказувало, що чоловік зі зброєю міг бути бійцем «ПВК Вагнера», завербованим у колонії в Уфі, що потім втік із фронту в Україні.

Романова також припустила, що засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, який «обіцяв Путіну виграти війну», не веде статистики про зниклих чи дезертирів серед ув’язнених, просто записуючи їх усіх до списку загиблих.

«ПВК Вагнера» продовжує вербувати на війну ув’язнених із російських в’язниць. Тепер вербування розпочалося у Чечні. За інформацією Ольги Романової, таким чином зараз у Росії розпочалася вже третя хвиля вербування на війну в’язнів, яка покриває колонії у всіх регіонах країни. Перша хвиля таких вербувань відбувалася в центральній частині країни з 26 червня до 21 вересня 2022 року, а друга – на Уралі й Далекому Сході з 21 вересня до кінця грудня.