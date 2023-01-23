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Журналісти встановили імена понад 12 тисяч російських військових, які загинули в Україні

Журналісти наголошують, що при підрахунку вони використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою

Журналісти російської служби британського Бі-Бі-Сі спільно з російським виданням «Медіазона» повідомляють, що з відкритих джерел змогли встановити імена 12 200 російських військових, які загинули у війні Росії проти України.

Журналісти наголошують, що при підрахунку вони використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ та регіональної влади, а також місцевих жителів, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою.

Найбільше загиблих – із Краснодарського краю, Свердловської та Челябінської областей, Дагестану й Бурятії. Із родів військ найвищих втрат зазнають мотострілецькі частини, повітряно-десантні війська і добровольчі батальйони.

Бі-Бі-Сі до кінця січня стало відомо про понад 450 загиблих в Україні російських в’язнів, завербованих «ПВК Вагнера». Журналісти зауважують, що втрати серед них зростають дуже швидко, і тепер до статистики вони входять окремим рядком.

На думку авторів моніторингу, складені ними списки можуть містити щонайменше на 40–60% менше імен загиблих, аніж реально поховано у Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах країни. Таким чином, на їхню думку, під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити, «за найбільш консервативною оцінкою», понад 24 тисячі осіб загиблими.

20 січня видання The Sun повідомило, що, за даними розвідки Сполучених Штатів Америки, втрати Росії в Україні досягли 188 тисяч осіб загиблими і пораненими. За повідомленням видання, таку цифру озвучили на зустрічі у форматі «Рамштайн».

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія станом на 23 січня втратила у війні проти України близько 121 480 своїх військових.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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