720 вояків РФ та знищений російський катер. Українські військові розповіли про втрати противника за добу

Росія втратила у війні проти України близько 121 480 своїх військових, повідомив вранці 23 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 720 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3150 (5 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6276 (+8)

артилерійські системи – 2146 (+2)

РСЗВ – 447 (+2)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 287

гелікоптери – 277

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 18 (+1)

автомобільна техніка й автоцистерни – 4936 (+4)

спеціальна техніка ‒ 193.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.