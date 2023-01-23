ЗСУ відбили атаки військ РФ біля 11 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські військові минулої доби відбили атаки військ РФ біля 11 населених пунктів на Донбасі.

«Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ попереджають, що зберігається загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і «дронів-камікадзе» по всій Україні.

Розпочалася триста тридцять четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.