Командування РФ намагається розвинути нову вісь наступу на Донеччині – британська розвідка

Протягом останніх трьох днів Росія, ймовірно, перевела свої атаки на Павлівку та Вугледар у Донецькій області у більш узгоджений наступ – про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, яку оприлюднило Міністерство оборони країни вранці 31 січня.

За даними відомства, Росія залучає підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, які, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за річкою Калагач – протягом кількох місяців проходила лінія фронту.

«Російське командування, можливо, має на меті розвинути нову вісь наступу до контрольованої Україною частини Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського сектора, де триває важке протистояння», – повідомляє розвідка.

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Вона також припускає, що російські війська зможуть досягнути в цьому районі локальних успіхів.

«Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ у цьому районі, щоб досягти оперативно значного прориву», – додають у відомстві.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив 28 січня, що в районі Вугледару на Донеччині російські військові концентрують сили та завдають масованих ударів по обороні українських бійців.