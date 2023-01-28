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«В окопах перемогу не здобудемо»: генерал назвав умову для успіху ЗСУ

Український танк веде вогонь по російських позиціях біля міста Бахмут Донецької області 26 січня 2023 року, ілюстративне фото

Для ефективної оборони українським військовим слід проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо», - сказав він.

За його словами, водночас такі наступальні дії дозволяють вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.

«Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації», – додав Тарнавський.

Видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

Раніше сьогодні у розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.

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