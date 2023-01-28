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В Одеській ОВА попередили про небезпеку через шторм у Чорному морі

«Є висока ймовірність зриву снарядів із якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя», – Сергій Братчук

Вранці 28 січня в Чорному морі значно погіршились погодні умови, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

«Є висока ймовірність зриву снарядів із якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя», – зазначив посадовець.

Водночас Братчук закликав громадян берегти себе і рідних, а також не порушувати відповідних розпоряджень обласної військової адміністрації та командування ЗСУ.

26 січня російські військові здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України, зафіксовані ураження в 11 областях. Унаслідок атаки в кількох областях відбувалися екстрені відключення електроенергії. У напрямку Києва летіло близько 20 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона. Унаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 травмовані.

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