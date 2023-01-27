Росія тримає чотири носії ракет «Калібр» у Чорному морі – ЗСУ

На ранок 27 січня в Чорному морі на чергуванні перебувають 14 російських кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп яких становить близько 20 ракет; в Азовському морі знаходиться 2 ворожих кораблі», – йдеться в повідомленні.

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У Середземному морі, за даними командування, Росія тримає 10 ворожих кораблів, з них п’ятеро носіїв ракет «Калібр», загальний залп становить 72 ракети.

26 січня російські військові здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України, зафіксовані ураження в 11 областях. Унаслідок атаки в кількох областях відбувалися екстрені відключення електроенергії. У напрямку Києва летіло близько 20 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона. Унаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 травмовані.