Армія РФ втратила за добу в Україні 850 військових – ЗСУ

Росія втратила у війні проти України близько 124 710 своїх військових, повідомив вранці 27 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 850 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3182 (7 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6340 (+6)

артилерійські системи – 2180 (+11)

РСЗВ – 452

засоби ППО ‒ 221 (+1)

літаки – 292

гелікоптери – 283 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33)

крилаті ракети ‒ 796 (+47)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5001 (+15)

спеціальна техніка ‒ 199 (+4)

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.