Генштаб: ЗСУ відбили атаки військ РФ у районі 11 населених пунктів

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 27 січня.

«Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах військ РФ, а також удар по позиції російського зенітно-ракетного комплексу.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об’єкта», – йдеться в повідомленні.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни неможливо.

Розпочалася триста тридцять восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.