Поліція: уламки російської ракети впали в озеро на Київщині (фото)

Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ уламки російської ракети впали в озеро на Київщині, повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.



«Х-55 – саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян. Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного із районів Київщини. Чергові докази злочинів армії російської федерації і відмінні результати роботи наших сил ППО», – написав він.

За його словами, зараз поліцейські Київщини оглядають місце події.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинули 11 людей, ще 11 поранені.

На Київщині зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.