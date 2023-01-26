«Відповідь Путіна ЮНЕСКО»: Кулеба про ракетні удари Росії по Одещині

Поміж інших регіонів України, російські ракети в ході масованого удару вдарили по Одесі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 січня.

«Це руйнування є відповіддю Путіна ЮНЕСКО, яке включило Одесу до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою і помістило її під посилену охорону», – заявив Кулеба.

Він також привітав у місті французьку колегу Катрін Колонну, назвавши її «Катериною, яку приємно бачити в Одесі».

«Дякую за ваш сміливий візит. Із нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, ініціативі Grain From Ukraine і формулі миру», – додав голова МЗС.

Колонна раніше повідомила, що приїхала до Одеси, аби висловити підтримку Франції суверенітету України.

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Напередодні міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що «історичний центр Одеси» внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені. Через обстріли вчергове виникли проблеми з енергозабезпеченням.