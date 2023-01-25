Ткаченко: історичний центр Одеси внесено до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

«Історичний центр Одеси» внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою, повідомив у телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Історичний центр міста-порту Одеса» включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою», – написав він.

Мер Одеси Геннадій Труханов подякував всім, хто допомагав домогтися цього рішення.

«Одеса отримує високий статус у той час, коли наша країна дає жорстку відсіч російським окупантам та бореться за незалежність та недоторканість кордонів. Попри війну, попри спроби росіян завадити включенню Одеси до Основного списку справедливість все одно виявилася найсильнішою. І ми вкотре доводимо, що Одеса – це українське місто, а ще – душа Європи. Що і відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина –під надійним захистом, – йдеться у повідомленні Труханова у телеграмі.

У квітні минулого року міністр культури Італії Даріо Франческіні запропонував внести Одесу до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як повідомляло Міністерство культури України, щонайменше Італія та Німеччина заявили про підтримку ініціативи внесення історичного ареалу Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місто Одеса стало одним з об'єктів російської агресії. Росія неодноразово атакувала місто ракетами. Сили ППО більшість цих атак відбили.