Зеленський про Ставку: обговорювали «ще надійнішу» протидію майбутнім ракетним загрозам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Ставки головнокомандувача обговорювали «заходи ще надійнішої протидії» майбутнім ракетним загрозам.



«Чергова спроба країни-терориста залякати нас масованим ракетним ударом укотре зазнала поразки, як цієї поразки скоро зазнає і вся Росія. Натомість щойно завершилося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили заходи ще надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам», – написав він у телеграмі.



За його словами, на засіданні також заслухали доповіді щодо поточної ситуації на фронті, детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.



Обговорили питання про надходження озброєння та його оперативне розподілення по угрупованням військ, додав Зеленський.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.

Про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинули 11 людей, ще 11 поранені