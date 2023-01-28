Армія РФ продовжує вести наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ

Українські військові впродовж доби 27 січня відбили 12 атак армії РФ в Донецькій та Луганській областях, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється», – зазначили у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області, уточнили військові.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА типу «Суперкам», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також, за наявною інформацією, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та п’ять районів зосередження його живої сили російських військових.

Розпочалася триста тридцять дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

У Міноборони повідомили про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Повідомлялося про важкі бої і що армія РФ застосувала значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.