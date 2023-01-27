«Ніяких застережень» щодо ударів по військових цілях на території РФ немає – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території Росії немає.

«Те, що стосується військових цілей на території Росії, у нас немає ніяких застережень. Я не розумію, звідки з’являються такі дані, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни і ми не знищуємо об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи. Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті», – сказав Данілов в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про те, чи може Україна отримати дозвіл для використання вже отриманих озброєнь для завдання превентивних ударів по військових цілях РФ.

26 грудня в Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються російські стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

Крім того, 5 грудня стало відомо про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані в Росії. У Дягілєво, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

Міністерство оборони Росії звинуватило в ударі Україну.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат згодом заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідком російської агресії проти України.

Водночас українська сторона прямо не коментує свою причетність до вибухів у Росії.