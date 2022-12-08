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Війна

Ударні безпілотники України і чому Путін змінив свою риторику

Американське видання Politico назвало Володимира Путіна «невдахою року».
  • CNN: в адміністрації президента США Джо Байдена думають над постачанням Україні касетних боєприпасів.
  • Путін готує Росію до тривалої війни, а захоплення українських території називає "значущим результатом". Тим часом американське видання Politico назвало Володимира Путіна «невдахою року».
  • Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати свою посаду. Атрошенко каже, що це політичне замовлення.
  • Посли ЄС обговорюють 9-й пакет санкцій проти Росії: у санкційний список потраплять 200 осіб. Серед них - особи, які відіграють ключову роль у навмисних ракетних ударах Росії по Україні.

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