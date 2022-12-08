Ударні безпілотники України і чому Путін змінив свою риторику

CNN: в адміністрації президента США Джо Байдена думають над постачанням Україні касетних боєприпасів.

Путін готує Росію до тривалої війни, а захоплення українських території називає "значущим результатом". Тим часом американське видання Politico назвало Володимира Путіна «невдахою року».

Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати свою посаду. Атрошенко каже, що це політичне замовлення.

Посли ЄС обговорюють 9-й пакет санкцій проти Росії: у санкційний список потраплять 200 осіб. Серед них - особи, які відіграють ключову роль у навмисних ракетних ударах Росії по Україні.

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