ЗСУ відбили атаки військ РФ в районі 10 населених пунктів, зокрема біля Бахмута і Вугледара – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 26 січня.

«Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у Міноборони повідомили про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Повідомлялося про важкі бої і що армія РФ застосувала значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Розпочалася триста тридцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.